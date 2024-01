Lookman illumina | ma la Nigeria stecca | l’assist dell’atalantino non basta per battere la Guinea Equatoriale

Leggi su bergamonews

(Di domenica 14 gennaio 2024) E’ iniziata l’avventura di Ademolain Coppa d’Africa e l’attaccante dell’Atalanta ha lasciato subito il segno nel corso del primo match valevole per la fase a gironi, che ha visto la suanon andare oltre al pareggio in rimonta contro la. Schierato, ovviamente, con una maglia da titolare, Mola ha assistito impotente al sorprendente vantaggio dellatargato Salvador, ma dopo appena due minuti è stato proprio lui ad accendersi sulla corsia di sinistra e a pennellare al centro un pallone con il contagiri per l’incornata di Victor Osimhen, valsa l’immediato e definitivo 1-1. Il classe 1998 – che in Coppa d’Africa scende in campo con il numero 18 sulla schiena – è rimasto in campo sino al triplice finale senza però trovare la combinazione vincente per scardinare il ...