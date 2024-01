Lodi | morta la ristoratrice che difese disabili e gay presi di mira in una recensione

(Di domenica 14 gennaio 2024) Il cadavere di Giovanna Pedretti,di Sant’Angelogiano in provincia di, è stato ritrovato oggi pomeriggio nelle acque del fiume Lambro, a pochi passi dalla sua autovettura. Un ritrovamento che lascia sconcertati, proprio per la fama mediatica che la donna aveva raggiunto nei giorni scorsi a seguito di un botta e risposta su L'articolo proviene da Il Difforme.

Il corpo è stato trovato a inizio pomeriggio sul greto del Lambro a Sant'Angelo Lodigiano (). Giovanna Pedretti, 59 anni , titolare della pizzeria "Le Vignole" del paese, è: era stata protagonista, nei giorni scorsi, di un caso divenuto virale sui social . Prima, per aver risposto ...... Giovanna Pedretti, 59 anni, è stata ritrovataquesto pomeriggio lungo la riva del fiume ... leggi anche, recensione contro pizzeria: "Gay e disabili nel tavolo accanto" FOTOGALLERY Ansa/Ipa ...E’ stata trovata morta Giovanna Pedretti, la titolare della pizzeria ... metri dalla sua autovettura nelle acque del fiume Lambro, a Sant’Angelo Lodigiano (Lodi), nei pressi del ponte di Viale ...Forse non ha retto alla valanga di odio via social, alle insinuazioni di una indignazione posticcia fatta solo per pubblicizzare il suo locale. Accuse che avrà sentito come macigni.