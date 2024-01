Lo show di Fendi era pieno di cose bellissime

Leggi su gqitalia

(Di domenica 14 gennaio 2024) Tra città e campagna, la collezione Autunno/Inverno 2024 dipresentata alla Milano Fashion Week non è stata solo un viaggio tra i grandi spazi all’aperto e la spavalderia della città - come l’ha definita Silvia Venturini, ma anche un susseguirsi di capi e accessori che ricorderemo per molto tempo. Perfettamente incastrati tra i look visti in passerella, hanno fatto la loro comparsa borse, spille e perfino una cassa portatile. Tutto magistralmente integrato con la visione del Direttore Artistico Accessori e Collezioni Uomo, ma soprattutto estremamente desiderabile al punto di meritare uno spazio tutto per loro. Il kilt diventa uno shortAutunno/Inverno 2024 Pietro D'Aprano/Getty ImagesTra urbano e bucolico, lo spirito del kilt scozzese attraversa tutta la collezione. Abbinati con un paio di stivali wellington e dei ...