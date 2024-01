Lo mangi sempre da McDonald’s ma non conoscevi questo segreto | quello che non ti dicono

Leggi su cityrumors

(Di domenica 14 gennaio 2024) Attraverso il web un utente ha rivelato la sua incredibile scoperta: uno dei piatti cult dinasconde qualcosa di inaspettato. Una storia lunga e ormai antica contraddistingue una delle catene di fast food più famose del mondo., nato dall’idea dei due fratelli Dick e Mac in California, ha trovato la grande popolarità quando l’imprenditore Ray Kroc decise di trasformarlo in un franchising. Una scelta azzardata, come raccontato anche nel film “The Founder”, ma che ha prodotto sicuramente i suoi frutti imponendo l’azienda come un vero colosso inarrestabile. Ildel famoso piatto di– cityrumors.itDalle grandi metropoli ai piccoli centri urbani, le sedi del ristorante sono sparse praticamente ovunque ed è difficile perciò, non aver avuto modo almeno una volta di fermarsi a gustare una ...