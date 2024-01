LIVE – Varese-Venezia 74-97 | Serie A1 2023 2024 basket DIRETTA

(Di domenica 14 gennaio 2024) Ilindi, sfida valida come 16^ giornata dellaA1di. Grazie alle ultime tre vittorie di fila, la squadra lombarda si è risollevata in classifica, dove rimane, però, decisamente lontana dagli obiettivi di inizio stagione. Ora, la sfida contro la prima della classe, nonostante i lagunari si siano fatti sorprendere dal Napoli nell’ultima giornata. La palla a due è fissata alle ore 16:30 di domenica 14 gennaio sul parquet dell’Itelyum Arena, con Sportface che vi fornirà unaggiornato in tempo reale. COME VEDERE LA PARTITA IN TV RISULTATI E CLASSIFICA REGULAR SEASON REGOLAMENTOA1PER AGGIORNARE IL ...

TABELLINO Leggi anche Calcio -- Lavagnese -in diretta Francesco Mazzoleni [email protected] Sport e Malnate, passione e territorio per comunicare e raccontare emozioni ...Partite in Direttadel giorno su Calciomagazine SERIE A 12.30 Lazio - Lecce 15.00 Cagliari - ...00 Audace Cerignola - Sorrento 20:45 ITALIA SERIE D - GIRONE A Lavagnese - Citta di14:30 ...La Openjobmetis Varese, che viene dai successi di Treviso in campionato e contro Oradea in FIBA Europe Cup, ospita nella prima di ritorno del campionato 2023-24 l’Umana Reyer Venezia, che ...La Openjobmetis Varese, che viene dai successi di Treviso in campionato e contro Oradea in FIBA Europe Cup, ospita nella prima di ritorno del campionato 2023-24 l’Umana Reyer Venezia, che ...