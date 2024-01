LIVE – Super-G femminile Altenmarkt-Zauchensee 2024 domenica | AGGIORNAMENTI in DIRETTA

(Di domenica 14 gennaio 2024) Ile latestuale del secondo-Gdi, appuntamento valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino. Si torna a gareggiare all’indomani della discesa, che ha visto Sofia Goggia e Nicol Delago terminare rispettivamente al primo e al terzo posto. Presenti anche altre sette azzurre: Marta Bassino, Federica Brignone, Vicky Bernardi, Nadia Delago, Laura Pirovano, Roberta Melesi e Teresa Runggaldier. Le avversarie più temibili, in assenza della statunitense Mikaela Shiffrin e della slovacca Petra Vlhova, sono le austriache Cornelia Huetter e Mirjam Puchner, apparse in grande spolvero negli scorsi giorni. Hanno credenziali da podio anche la canadese Valerie Grenier, la neozelandese Alice Robinson, la tedesca Kira Weidle, la ...

Partite in Direttadel giorno su Calciomagazine SERIE A 12.30 Lazio - Lecce 15.00 Cagliari - ...00 Egitto - Mozambico 18:00 Ghana - Capo Verde 21:00 ALBANIALEAGUE Laci - Erzeni 13:30 ...La tensione raggiungerà l'apice nell'ultima puntata, con unasfida tra i vincitori delle ...30 e si potrà seguire anche instreaming su RaiPlay , dove sarà disponibile anche nella sezione on ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale del secondo dei due superG femminili in programma ad Altenmarkt-Zauchensee (Austria) ...A qualche settimana dall'uscita di Super Mario RPG, Nintendo ha pubblicato un video che include alcuni dei più bei brani tratti dalla colonna sonora del gioco.