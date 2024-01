LIVE Sinner-Van de Zandschulp | Australian Open 2024 in DIRETTA | entrano in campo i due giocatori

Leggi su oasport

(Di domenica 14 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA02.08 Iniziano i 5 minuti di riscaldamento pre-match. 02.07 I duesi avvicinano a rete per le foto di rito ed il sorteggio. 02.06 Entra inanche Jannik, testa di serie numero 4 del torneo. 02.05 Fa il suo ingresso inBotic Van de. 02.02 I duesono nel corridoio che porta alla Rod Laver Arena in attesa di essere annunciati dallo speaker. 01.59 Peril miglior risultato agliè il quarto di finale del 2022, quando venne sconfitto da Stefanos Tsitsipas. Il greco è stato il carnefice dell’italiano anche lo scorso anno, ma negli ottavi di finale. 01.56 Il miglior risultato della carriera di Van ...