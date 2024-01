LIVE Sinner-Van de Zandschulp 6-4 | 7-5 | 0-0 | Australian Open 2024 in DIRETTA | l’azzurro vince il secondo set

Leggi su oasport

(Di domenica 14 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAAl servizio Botic Van deTERZO SET 7-5 Gioco,set: volee di dritto a campo aperto perche fa suo anche ilparziale. 40-15 Servizio ad uscire e schiaffo al volo dalla parte opposta. 30-15 Ottimo rovescio in avanzamento per l’italiano che prende la rete senza però dover giocare la volee. 15-15 Termina di poco lungo il dritto di, non fortunato in quest’occasione. 15-0 Servizio al centronte per. Harakiri in questo game per l’olandese che ha commesso quattro errori: due con il dritto, uno con la smorzata ed uno con il back. 6-5 Breakchiama avanti l’avversario con ...