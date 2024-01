LIVE Sinner-Van de Zandschulp 6-4 | 0-1 | Australian Open 2024 in DIRETTA | l’olandese annulla palla break in apertura di secondo set

(Di domenica 14 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASeconda 30-30 Seconda al corpo giocata da, che mette in grande difficoltà, il quale sbaglia la risposta. Seconda 15-30 Rimane lunga la smorzata di Van de, che però indovina l’angolo del recupero die gioca un lob vincente. 15-15 Devastante accelerazione di, che poi chiude con il dritto dal centro del campo. Paziente l’azzurro in questo scambio, cuocendo a fuoco lento l’avversario. 0-15 Scambio prolungato vinto dal. L’azzurro va fuori giri con il rovescio dal centro del campo, che atterra in corridoio Al servizio Jannik0-1 Gioco Van de: braccio di ferro centrale vinto dalche si ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 01.53 In quest’avvio di stagione l’olandese ha ottenuto due ottavi di finale in altrettanti tornei Atp ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 02.08 Iniziano i 5 minuti di riscaldamento pre-match. 02.07 I due giocatori si avvicinano a rete per le ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 Dritto lungolinea vincente per l’olandese, che sorprende in contropiede l’avversario. Al servizio ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-0 Servizio vincente per l’italiano , che ha giocato una gran prima ad uscire. 15-0 Fortunato in ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-2 Gioco Van de Zandschulp : l’azzurro arriva bene sulla smorzata tentata dall’avversario ma spedisce in ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-15 Brutta risposta di Van de Zandschulp , che non trova il campo su una seconda tutt’altro che ... (oasport)

... si alza il sipario sull' Australian Open e proprio nella notte tra sabato 13 e domenica 14 gennaio (alle 2:00 del mattino italiane , le 12:00 in Australia ) il numero 4 al mondo Jannikè ...... ma sarà anche disponibile unastreaming su Discovery+, Sky Go e Dazn. Di certo non un ... Insommain fiducia che gioca bene e che punta più in alto rispetto all'anno scorso, fermato dal ...Real Time, il canale dedicato all’intrattenimento femminile che mette al centro della propria programmazione la vita reale delle donne, attraverso storie ed esperienze vere e combinando evasione e ...Ricevi le ultime notizie di Tennis su Eurosport. Accedi al Jannik Sinner - Botic van de Zandschulp live su 14/01/2024. Qui trovi risultati, statistiche e commenti in tempo reale.