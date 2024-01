LIVE Sinner-Van de Zandschulp 5-4 | Australian Open 2024 in DIRETTA | l’azzurro serve per vincere il primo set

Leggi su oasport

(Di domenica 14 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-15 Brutta risposta di Van de, che non trova il campo su una seconda tutt’altro che irresistibile. 30-15 Dopo l’ace arriva anche ildoppio fallo dell’incontro. 30-0 Ace, il quarto del match, ilad uscire. 15-0 Servizio ad uscire e dritto dalla parte opposta. Dopo il cambio di camposervirà perilset. In questo parzialeha vinto il 63% dei punti con la prima, entrata il 67% delle volte, e l’88% con la seconda. L’italiano inoltre ha trovato 3 ace. 5-4 Gioco Van de: coraggioso in uscita dal servizio l’olandese, che vince 4 punti consecutivi ed allunga ilset. 40-30 Servizio vincente per ...