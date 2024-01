LIVE Sci alpino | SuperG Altenmarkt 2024 in DIRETTA | ripresa la gara | tra poco Bassino e Brignone

Leggi su oasport

(Di domenica 14 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLO SLALOM DI WENGEN ALLE 10.15 E ALLE 13.15 I PETTORALI DI PARTENZA 11.11 0.03 di ritardo per Weidle al primo rilevamento, 0.12 al secondo. 11.10 Non ha sciato bene Pirovano, sempre all’inseguimento della linea migliore. E’ terza a 57 centesimi. Tocca alla tedesca Kira Weidle. 11.10 Al primo intermedio Pirovano è già dietro di 24 centesimi, al secondo 42. Non bene. 11.09 Si riparte molto prima del previsto! In pista Laura Pirovano. Il vento è calato. 11.08 Al momento al comando Gauche con 4 decimi su Venier. La prossima a partire sarà Laura Pirovano, pettorale n.4. 11.06 Non ci voleva questa interruzione proprio prima della partenza di Laura Pirovano. 11,06 Torna al traguardo sui suoi sci la svizzera Flury. 11.06 Flury è caduta dopo una spigolata, con tanto ...