LIVE Sci alpino | SuperG Altenmarkt 2024 in DIRETTA | Gut-Behrami in testa | sesta Goggia davanti a Brignone

(Di domenica 14 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLO SLALOM DI WENGEN ALLE 10.15 E ALLE 13.15 I PETTORALI DI PARTENZA 11.33 Niente gloria per l’Italia oggi. Sofiaa 48 centesimi. E’ stata molto più ‘sporca’ nel tratto tecnico dove invece Gut-ha fatto la differenza. 11.31 Al primo intermediopaga subito 2 decimi, sono tanti. Al secondo paga 0.08. 11.31 VA INGUT-! 25 centesimi di vantaggio su Huetter. Adesso Sofia. Battere l’elvetica sarà durissima, non ha sbagliato davvero niente. 11.30 Nessuna come Gut-nell’affrontare le curve: 0.14 di vantaggio al terzo parziale. 11.30 Parte a razzo Gut-, 0.13 ...

Coppa del MondoAlpino 2023 - 24 Altenmarkt - Zauchensee (Austria) 14 gennaio 2024, 10:45 SUPER GIGANTE FEMMINILE Dopo la discesa libera Coppa del Mondo femminile di ieri vinta alla grande dalla nostra Sofia ...Ile la diretta testuale dello slalom maschile di Wengen 2024 , appuntamento valevole per la Coppa del Mondo dialpino . L'ultimo appuntamento del fine settimana svizzero sulla Lauberhorn è ...Donne jet di nuovo in pista sulla Kaelberloch, tracciato ridotto (come venerdì) per le condizioni del vento. Pirovano col 4, poi Bassino e Brignone ad aprire il ...Allarme rientrato per Aleksander Aamodt Kilde che nella giornata di ieri era stato vittima di un terribile incidente nella discesa libera di Wengen. Lo sciatore era stato trasportato in ospedale ...