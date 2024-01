LIVE Sci alpino | Slalom Wengen 2024 in DIRETTA | Vinatzer si scuote ed è quarto! Anche Sala ad un soffio dal podio!

(Di domenica 14 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL SUPERG FEMMINILE DI ALTENMARKT DALLE 11.00 10.51: Questa la classifica dopo le prime 22 discese: 1 MCGRATH Atle Lie NOR 53.67 2 KRISTOFFERSEN Henrik NOR 54.03 +0.36 3 FELLER Manuel AUT 54.19 +0.524Alex ITA 54.40 +0.73 5Tommaso ITA 54.48 +0.81 6 PERTL Adrian AUT 54.65 +0.98 7 HAUGAN Timon NOR 54.67 +1.00 8 GSTREIN Fabio AUT 54.70 +1.03 9 RYDING Dave GBR 54.84 +1.17 10 ROCHAT Marc SUI 54.86 +1.19 11 NOEL Clement FRA 54.90 +1.23 12 YULE Daniel SUI 54.97 +1.30 13 ZENHAEUSERN Ramon SUI 54.99 +1.32 14 MEILLARD Loic SUI 55.03 +1.36 15 MATT Michael AUT 55.15 +1.48 10.49: Errore grave sul muro per il norvegese Foss-Solevaag che perde il ritmo e accumula un ritardo di 2?92 ed è 17mo, farà molta fatica a ...

Coppa del MondoAlpino 2023 - 24 Altenmarkt - Zauchensee (Austria) 14 gennaio 2024, 10:45 SUPER GIGANTE FEMMINILE Dopo la discesa libera Coppa del Mondo femminile di ieri vinta alla grande dalla nostra Sofia ...Ile la diretta testuale dello slalom maschile di Wengen 2024 , appuntamento valevole per la Coppa del Mondo dialpino . L'ultimo appuntamento del fine settimana svizzero sulla Lauberhorn è ...Dai sette azzurri in gara si spera di portarne quanti di più in seconda manche: Tommaso Sala col pettorale 13 e Alex Vinatzer col 16 potrebbero pensare anche all'acuto, poi col 27 Stefano Gross, 29 ...Per la Coppa del mondo di sci femminile si corre il Super G di Altenmarkt-Zauchensee (Austria), Sofia Goggia a caccia del bis dopo la vittoria di ieri in discesa libera. Brignoine in cerca di riscatto ...