LIVE Sci alpino | Slalom Wengen 2024 in DIRETTA | Vinatzer per scacciare la crisi Orari e pettorali

(Di domenica 14 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL SUPERG FEMMINILE DI ALTENMARKT DALLE 11.00 Buongiorno agli amici di OA Sport, e benvenuti alladellodiin Svizzera, valevole per la coppa del Mondo 2023-di scimaschile. Si conclude il week end lungo di gare sul pendio dicon il classicoche caratterizza la domenica della settimana svizzera e fa da preludio alla settimana di Kitzbuehel. Si preannuncia spettacolo ed incertezza come è stato finora nei trefin qui disputati, vinti solo da atleti austriaci, due da Manuel Feller e uno da Marco Schwarz che non potrà essere della sfida perchè ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.36 La nostra DIRETTA LIVE di Scandicci-Milano termina qui! Grazie mille per averci seguito, a tutti gli ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-2 Gioco Van de Zandschulp : l’azzurro arriva bene sulla smorzata tentata dall’avversario ma spedisce in ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno agli amici di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello Slalom di Wengen in Svizzera, ... (oasport)

ore 10:35 - RAIDUE HD: ( GUARDA LA DIRETTA )Alpino - Coppa del Mondo 2023/24 Super G Femminile ...00 - RAIDUE HD: ( GUARDA LA DIRETTA ) Rubrica - RAI Sport(diretta) dallo studio SR5 - Roma ...Occorrerà, tuttavia, la loro migliore versione suglie presso il poligono. SEGUI LA DIRETTAPROGRAMMA E COPERTURA TV START LIST E PETTORALI DI PARTENZA COPPA DEL MONDO 2023/2024: IL ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale del secondo dei due superG femminili in programma ad Altenmarkt-Zauchensee (Austria) ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno agli amici di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello slalom di Wengen in Svizzera, valevole per la coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino m ...