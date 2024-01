LIVE Sci alpino | Slalom Wengen 2024 in DIRETTA | un ritrovato Vinatzer quarto | un solido Sala quinto! Assalto al podio | seconda manche alle 13 15

(Di domenica 14 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL SUPERG FEMMINILE DI ALTENMARKT D11.00 11.32: Fuori anche gli ultimi due a scendere. Non ci sono cambiamenti alla classifica 11.31: Fuori dai 30 Muffat-Jeandet 11.29: L’Italia avrà quattro atleti nella11.28: Fuori anche il giapponese Koyama. Il messaggio che è passato da una mezz’oretta è quello di tirare al massimo nel finale ma in tanti stanno commettendo errori fatali 11.27: Errore nel finale per il francese Anguenot che ha fatto vedere comunque che potrebbe essere protagonista a breve. chiude con 4? di ritardo ma il ragazzo c’è 11.27: Anguenot ha 37 centesimi di ritardo all’intermedio. Attenzione 11.26: Anche l’azzurro Vaccari sbaglia nel finale ed è fuori 11.25: esce anche il ...

Coppa del MondoAlpino 2023 - 24 Altenmarkt - Zauchensee (Austria) 14 gennaio 2024, 10:45 SUPER GIGANTE FEMMINILE Dopo la discesa libera Coppa del Mondo femminile di ieri vinta alla grande dalla nostra Sofia ...Ile la diretta testuale dello slalom maschile di Wengen 2024 , appuntamento valevole per la Coppa del Mondo dialpino . L'ultimo appuntamento del fine settimana svizzero sulla Lauberhorn è ...Donne jet di nuovo in pista sulla Kaelberloch, tracciato ridotto (come venerdì) per le condizioni del vento. Pirovano col 4, poi Bassino e Brignone ad aprire il ...Allarme rientrato per Aleksander Aamodt Kilde che nella giornata di ieri era stato vittima di un terribile incidente nella discesa libera di Wengen. Lo sciatore era stato trasportato in ospedale ...