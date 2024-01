LIVE – Perugia-Civitanova | Superlega 2023 2024 volley in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di domenica 14 gennaio 2024) Latestualedi Sir Susa Vim-Cucine Lube, partita valevole per la terza giornata di ritorno delladimaschile. I Block Devils di Angelo Lorenzetti, dopo la bella vittoria contro Monza, tornano sul campo di casa per conquistare un altro successo e consolidare il secondo posto in classifica. Dall’altra parte della rete ci sono i cucinieri di Gianlorenzo Blengini, reduci dal netto successo contro Padova e a caccia di altri punti per migliorare la quarta posizione. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 18.00 di domenica 14 gennaio al Pala Barton di. Sportface.it vi terrà compagnia con una...