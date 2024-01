LIVE Perugia-Civitanova 1-0 | Superlega volley in DIRETTA | i Block Devils vincono un primo set senza storia

(Di domenica 14 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-2 Zaytsev con la pipe punisce ilerrore in ricezione della gara degli umbri. 2-1 Chinenyeze con il fioretto appoggia il pallone nel campo avversario. 2-0 Scatenato l’opposto tunisino di, mani fuori perfetto e ritorno in battuta. 1-0 Rimane in campo Yant, nel frattempo Ben Tara riprende da dove aveva terminato, ottimo attacco in parallela. SECONDO SET 18.28 C’è ben poco da dire, la battuta diin questoset ha fatto tutta la differenza del mondo. Ricezione diche è rimasta in Romania sul campo dell’Arcada, i ragazzi di Lorenzetti facendo quasi il minimo indispensabileunparziale stra meritato....

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.43 I Block Devils sono secondi in classifica a -3 da Trento, ma Piacenza non demorde e insegue gli ... (oasport)

Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testualedella partita- Civitanova della Superlega 2023/2024 di volley maschile aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno ...Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la partita- Civitanova della Superlega 2023/2024 di volley maschile. SEGUI ILDELLA PARTITA CALENDARIO 14GIORNATA: DATE, ORARI E TV ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera amiche ed amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE di Sir Susa Vim Perugia-Cucine Lube Civitanova, sfida valida per la quattordicesima gior ...Nell’ambito delle attività di educazione civica e di Orientamento, l’istituto tecnico economico tecnologico (Itet) “Aldo Capitini” ha organizzato l’incontro con lo scrittore Giovanni Impastato. Fatell ...