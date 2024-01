LIVE Perugia-Civitanova 1-0 | Superlega volley in DIRETTA | gli umbri volano via anche nel secondo set 14-10

Leggi su oasport

(Di domenica 14 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17-13 Primo tempo imprendibile di Flavio. 16-13 Lungo il servizio di Russo. 16-12 Brutto lancio del martello degli ospiti, dopo il punto segnato arriva l’errore in battuta. 15-12 Ottimo e devastante questo attacco in parallela di Nikolov. 15-11 SbagliaChinenyeze dalla linea del servizio. 14-11 Contrasto a muro che premia, con Nikolov che torna a mettere a terra un pallone in diagonale. 14-10 Spinge fortissimo il contrattacco Yant, palla fuori dopo un’azione in cuiaveva sbagliato un paio di attacchi. Ferma ancora il gioco Blengini 13-10 Giannelli torna dalla cassaforte Russo, punto per i padroni di casa. 12-10 Disattenta qui la difesa di, pipe appoggiata di Yant che tocca terra. 12-9 Si addormenta in rete la ...