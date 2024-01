LIVE Perugia-Civitanova 0-0 | Superlega volley in DIRETTA | si parte!

Leggi su oasport

(Di domenica 14 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-1 Fortissimo sulla diagonale stretta, si sblocca subito Ivan Zaytsev PRIMO SET 17.59 E’ il momento della presentazione delle squadre. Questi i sestetti titolari:: Giannelli-Ben Tara, Semeniuk, Plotnytskyi, Flavio, Russo.: De Cecco-Lagumdzija, Zaytsev, Nikolov, Anzani, Chinenyeze 17.57 I ragazzi di Blengini sono una squadra molto fisica, con diverse possibilità in banda. La ricezione sarà per loro la chiave questa sera, per permettere a Luciano De Cecco di coordinare le operazioni offensive con meno ansia e più qualità. 17.53 Angelo Lorenzetti, alla prima stagione sulla panchina umbra, ha già vinto il Mondiale per Club, ma deve far svoltare la Sir nella seconda metà di stagione.si affida in regia a un Simone Giannelli strepitoso ...