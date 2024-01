LIVE Milan-Roma 3-1 | super gol di Theo Hernandez!

(Di domenica 14 gennaio 2024)si affrontano a San Siro (ore 20.45) per la 20ª giornata di Serie A, in un match cruciale per le ambizioni europee delle due...

Milan e Roma si affrontano a San Siro (ore 20.45) per la 20ª giornata di Serie A, in un match cruciale per le ambizioni europee delle due... (calciomercato)

Milan e Roma si affrontano a San Siro (ore 20.45) per la 20ª giornata di Serie A, in un match cruciale per le ambizioni europee delle due... (calciomercato)

Roma, match valevole per la 20esima giornata del campionato di Serie A TIM 2023/2024: cronaca e direttaLa cronaca, sintesi e direttadella partitaRoma, valevole per la 20esima giornata del campionato di Serie A TIM 2023/2024. SEGUI QUI LA DIRETTA PRIMO TEMPO Poco spettacolo nel primo tempo di- Roma. Il ...Ildi Pioli eliminato dall'Atalanta, la Roma di Mourinho dalla Lazio: vincere oggi per mettersi alle spalle giorni complicati. Il pari serve a poco, ...Amici di Eurosport, un saluto da Stefano Silvestri e benvenuti alla diretta di MILAN-ROMA! Si chiude con il posticipo di San Siro tra rossoneri e giallorossi la domenica di Serie A. Si parte alle ...Milan-Roma, l’ammonizione costa carissimo. Diffidato, ha ricevuto un cartellino giallo: ragion per cui, sarà indisponibile per la prossima sfida di campionato Il primo tempo di Milan-Roma è terminato ...