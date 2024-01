LIVE – Italia-Spagna 4-7 | semifinale Europei maschili 2024 pallanuoto in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di domenica 14 gennaio 2024) Latestualedideglidi, in corso di svolgimento in Croazia fino a martedì 16 gennaio. Il Settebello di Sandro Campagna, dopo aver rialzato la testa travolgendo il Montenegro, torna in acqua per conquistare un’altra vittoria e accedere alla finalissima per il titolo. Dall’altra parte c’è la compagine iberica, che inha superato nettamente la Romania. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la partita? L’appuntamento è per le ore 16.30 di domenica 14 gennaio alla Bazen Mladost di Zagabria, in Croazia. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestualedella partita ...