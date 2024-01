LIVE Italia-Spagna 4-7 | Europei pallanuoto 2024 in DIRETTA | sconfitta netta e giusta | Settebello mai in partita

(Di domenica 14 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAULTIMA SPERANZA PER ILAI MONDIALI: I PASS OLIMPICI IN PALIO E LE SQUADRE AVVERSARIE 17.41 Grazie per averci seguito amici di OA Sport e buon proseguimento di serata. Un saluto sportivo. 17.39 L’non vince glididal 1995. Lanon li ha mai vinti ed avrà ora una grande occasione: partirà favorita sia con l’Ungheria sia con la Croazia. 17.38 La finale per il terzo posto sarà martedì 16 gennaio alle 16.30 (salvo cambi di palinsesto) contro la perdente di Ungheria-Croazia. 17.35 Il pass olimpico arriverà, perché ai Mondiali i pass a disposizione saranno 4 e le squadre competitive non ancora qualificate saranno proprio 4. Però il, da quel titolo iridato del 2019, ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.01 1/5 per l’Italia in superiorità numerica. La Spagna ha completamente disinnescato Di Fulvio e Di ... (oasport)

