LIVE Inter-Sassuolo Femminile 0-0 | comincia la partita!

LIVE Juventus-Inter Primavera 1-0 : Scienza entra e sblocca la gara L’Inter torna in campo oggi per giocare la diciassettesima giornata del Campionato Primavera 1 contro la Juventus. Derby d’Italia tra due squadre in ... (inter-news)

LIVE Inter-Sassuolo Femminile - Serie A : cronaca e risultato in diretta Inter-Sassuolo Femminile è l’incontro valido per la dodicesima giornata di Serie A Femminile 2023-2024: segui l’evento LIVE con la cronaca testuale ... (inter-news)

LIVE Juventus-Inter Primavera 0-0 : si ricomincia a Vinovo L’Inter torna in campo oggi per giocare la diciassettesima giornata del Campionato Primavera 1 contro la Juventus. Derby d’Italia tra due squadre in ... (inter-news)

LIVE Juventus-Inter Primavera 0-0 : finisce il primo tempo L’Inter torna in campo oggi per giocare la diciassettesima giornata del Campionato Primavera 1 contro la Juventus. Derby d’Italia tra due squadre in ... (inter-news)

LIVE Juventus-Inter Primavera 0-0 : inizia il derby d’Italia L’Inter torna in campo oggi per giocare la diciassettesima giornata del Campionato Primavera 1 contro la Juventus. derby d’Italia tra due squadre in ... (inter-news)