LIVE Egitto-Mozambico | Coppa d’Africa 2024 in DIRETTA | sfida tra Faraoni e Mamba

Leggi su oasport

(Di domenica 14 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti allatestualein, occhi puntati su Salah. Senegal, Algeria e Costa d’Avorio sono i favoriti per la, ma Marocco, Camerun edsono visti come seri contendenti. L’, in particolare, è ancora influenzato dalla delusione dell’edizione 2022. Guidati da Salah, hanno raggiunto la finale, perdendo ai rigori contro il Senegal. Da allora, cercano il loro ottavo titolo. Nel gruppo B, si prevede una competizione accesa con il Ghana, iniziando con un match apparentemente più ...