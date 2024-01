LIVE Dakar 2024 | tappa di oggi in DIRETTA | si lotta tra le moto | Moraes comanda tra le auto al km 213

Leggi su oasport

(Di domenica 14 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.35– Al km 213 il brasilianosu Toyota spinge forte in 2:11:53, ma attenzione a Loeb che con la Hunter sta risalendo la china ed è secondo in 2:12:48. 4° Carlos Sainz con l’Audi in 2:15:41. 10:31 QUAD – Andujar resta al comando della gara anche al rilevamento KP 213. L’argentino del Dragon Rally Service segna il tempo di 3:06.=4, precedendo un vicinissimo Giroud (+0:59) e Varga, terzo a +1.49 10:30– Sale di colpi Luciano Bernavides. L’argentino entra nel rilevamento KP 373 con il tempo di 4:11.52. Attesa per Cornejo Florimo che aveva attraversato il precedente KP 341 in testa 10.10– Al km 173 sono le Toyota a fare la voce grossa. Ben tre vetture giapponesi davanti a tutte: l’americano Quintero svetta in 1:42:34 a ...