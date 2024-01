LIVE Dakar 2024 | tappa di oggi in DIRETTA | Kevin Benavides in vetta tra le moto | Chicherit comanda tra le auto

Leggi su oasport

(Di domenica 14 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9:33– Ai 134 km di questa speciale are le fila è sempre il francese(Toyota) in 1:18:54 a precedere il compagno di marca Moraes (1:19:26) e Sebastian Loeb (1:21:36) a bordo della Hunter Prodrive. Quarto Carlos Sainz in 1:23:52 su Audi. 9:31 CAMION – Partita la gara, a breve i primi aggiornamenti 9:30– Situazione quasi invariata rispetto all’ultimo aggiornamento. Bernavides al KP 251 è al comando della gara in 2:47.45, precedendo un più vicino Cornejo Florimo (+0:11) e Bernavides, più staccato a +2:14. Brabec è al quarto posto con un gap di +3:31, usufruendo di un bonus da -1:07. 9:00– Al rilevamento dei 90 km il francesela graduatoria con ...