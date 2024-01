LIVE Dakar 2024 | tappa di oggi in DIRETTA | Cornejo Florimo leader al traguardo tra le moto | Loeb vicino al successo tra le auto

Leggi su oasport

(Di domenica 14 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.38– Sebastianè giunto alin testa con il crono di 4:56:39 a precedere con l’Hunter Prodrive Luca Moraes (Toyota) con il crono di 5:03:45 e lo spagnolo Carlos Sainz (Audi) con il tempo di 5:07:10. La classifica è ancora in evoluzione, ma non dovrebbe cambiare più di tanto. 13:35 CAMION – Al rilevamento 341 Van De Brink è avanti su Macik! L’olandese segna 3:47:20, il ceco ha un gap di +1:36. Attesa per Loprais 13:09 QUAD – Situazione ferma anche nel quad: l’ultimo rlevamento è il 373 con Andujar in testa con il tempo di 5:22:00. Secondo posto per Giroud a +0:29, quindi Varga a +4:05 13:06 CAMION – Non arrivano aggiornamenti: l’ultimo rilevamento è sempre quello del KP 251 con Van Den Brinkin 2:53:27. Insegue ...