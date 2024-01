LIVE Dakar 2024 | tappa di oggi in DIRETTA | Cornejo Florimo leader al traguardo tra le moto | Loeb comanda al km 373 tra le auto

Leggi su oasport

(Di domenica 14 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12:35beffa Kevin Bernavides e chiude laal comando! Il cileno ha segnato un tempo di 5:18.33, precedendo di +0.32 secondi il diretto avversario. Terzi posto poi per Luciano Bernavides (3+12). Risale Brabec in quinta piazza con +7:26 e un bonus di (-3:58) 12:34 QUAD – al rilevamento 5:22.00 Andujar conduce la gara. Giroud è secondo con +0.29 di gap. Attesa per gli altri piloti. 12:33 CAMION – Al chilometro 251 Van De Brink è ancoradella. L’olandese viaggia in 2:53.27. Non lontano Loprais (+0.11). Segue Macik a +1.14 12.30– Al km 373 Sebastiencon il crono di 3:50:20 con la sua Hunter Prodrive a ...