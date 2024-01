LIVE Dakar 2024 | tappa di oggi in DIRETTA | Cornejo Florimo comanda tra le moto | il via delle auto alle 08 00 italiane

Leggi su oasport

(Di domenica 14 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA07.35 Lee i camion prenderanno il via in questa speciale, rispettivamente d08.00 e d09.15. 07.34 QUAD – Al km 39 in vetta c’è il brasiliano Medeiros in 43:06 a precedere il francese Giroud (45:31) e l’argentino Andujar (47:24). Siamo però solo all’inizio. 07.32– Al rilevamento del km 134le fila della graduatoria il cilenosu Honda (1:27:06).sue sptroviamo la KTM dell’argentino Kevin Benavides (1:27:27) e la Hero di Ross Branch (1:28:13). 07.31 Dopo il giorno di riposo nella capita saudita si parte per gli ultimi sei stage, che andranno a decidere i vincitori ...