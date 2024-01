LIVE Dakar 2024 | tappa di oggi in DIRETTA | Andujar in testa tra i quad | Loeb vicino al successo tra le auto

(Di domenica 14 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:03– Sebastianè sempre piùaldi questa settima. L’alsaziano, a bordo della Hunter del Team Prodrive ha siglato il tempo di 4:56:39 a sembra irraggiungibile. Alle sue spalle troviamo il brasiliano Lucas Moraes (Toyota) con il tempo di 5:03:45 e l’altro alfiere del Team Prodrive, fuoi classifica, Nasser Al-Attiyah (5:06:26). A completare ilro della top-5 Carlos Sainz con l’Audi (5:07:10) e il francese Chicherit (Toyota) in 5:07:16. 14:01arriva al rilevamento KP 427 con il miglior tempo. L’argentino segna il crono di 6:04:12.Giroud, secondo a +1:14. Più lontano invece Varga, terzo a +11:34 14:00 ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.35 auto – Al km 213 il brasiliano Moraes su Toyota spinge forte in 2:11:53, ma attenzione a Loeb che ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11:33 QUAD – Andujar transita al KP 311 con il tempo d 4:22.18, staccando di +1.14 Giroud. Attesa per gli ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.38 auto – Sebastian Loeb è giunto al traguardo in testa con il crono di 4:56:39 a precedere con ... (oasport)

... impegnativo rally sviluppato sui tracciati della storica Parigi -, che ha visto lo stesso ... Stefano De Martino nel suo primo show, Meglio stasera! 2 Gennaio 2024 Lucca, in 5mila per il ......e per volgere poi verso il gran finale in Senegal con l'arrivo sulle rive del lago Rosa di... Mazzetti (FI): 'Trent'anni di innovazione' 13 Gennaio 2022 Otomo Yoshihide & Chris Pitsiokos@ ...“Nacho” ha chiuso al comando la speciale dopo una bella lotta con Kevin e Luciano. Brabec ancora leader della generale di un soffio su Branch, mentre il toscano si è dovuto ritirare ...Gennaio è il mese di una delle gare più famose del mondo dei motori. Oggi parliamo della Dakar, io sono lo Zam, questo è a #atuttogas il #podcast domenicale di Moto.it ...