LIVE Ciclismo su pista | Europei 2024 in DIRETTA | Venturelli si qualifica per la finalina nell’inseguimento femminile! Moro avanza nel keirin

Leggi su oasport

(Di domenica 14 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEGLIDISU11.21 L’appuntamento adesso è per le 14:30, orario d’inizio della sessione pomeridiana. Intanto, grazie a tutti per averci seguito fino a qui e buon proseguimento di giornata! 11.19 Finisce qui la sessione mattutina dell’ultima giornata deglidisu. In ottica Italia è stata una mattinata positiva, con lazione di Federicain finale per il bronzoindividuale femminile e il passaggio al secondo turno di Stefanonelmaschille. 11.18 L’ultimo arsi per il secondo ...