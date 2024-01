LIVE Ciclismo su pista | Europei 2024 in DIRETTA | ultima sessione nel velodromo olandese con tanta Italia in pista Corsa a punti maschile e madison femminile piatto forte

(Di domenica 14 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEGLIDISU14.15 Si parte alle 14.30 con il secondo turno del keirin, purtroppo Miriam Vece ha dovuto salutare la compagnia nei ripescaggi. 14.12carne al fuoco ein questa domenica pomeriggio nel. Sono cinque le gare che assegneranno medaglia in programma. 14.10 Amici di OA Sport bentornati ad Apeldoorn! Siamo arrivati all’di questi meravigliosidisu. 11.21 L’appuntamento adesso è per le 14:30, ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEGLI Europei DI Ciclismo SU pista 20.43 Vittoria per Yakovlev!! Il rappresentante d’Israele ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEGLI Europei DI Ciclismo SU pista 21.22 Supremazia di Hayter in questa gara a punti. Il ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEGLI Europei DI Ciclismo SU pista 11.21 L’appuntamento adesso è per le 14:30, orario ... (oasport)

Alle 03:30 va in onda la replica delle "C.ti Europei Finali 5a Giornata" disu pista, ...00 - RAIDUE HD: ( GUARDA LA DIRETTA ) Rubrica - RAI Sport(diretta) dallo studio SR5 - Roma ...... per proseguire con le classiche autunnali di, continuando con la assoluta 'prima volta' ... Terzo e ultimo caposaldo, le novità di stagione, a cominciare da Rai Sport. In onda su Rai 2 ...EUROPEI CICLISMO SU PISTA - L'Italia vuole chiudere in bellezza un Europeo a due facce. 4 medaglie, la serata magica di giovedì, e qualche delusione qua e là ...Bergoglio elogia l’associazione polisportiva ufficiale della Santa Sede: "Promuove fraternità , solidarietà e inclusione" ...