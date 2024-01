LIVE Ciclismo su pista | Europei 2024 in DIRETTA | spettacolare Moro | è in finale nel keirin! Appena partita la madison femminile

(Di domenica 14 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEGLIDISU16.25 Fino ad ora nessun vero attacco per cercare di guadagnare un giro, ma la classifica è tutta frutto degli sprint. 16.23 RIPARTE LA! 89 GIRI AL TERMINE! 16.22 Sistemato il parquet del velodromo olandese, cambio della ruota anteriore per la Svizzera. Siamo pronti per ripartire. 16.19 Belgio che riparte senza problemi, si preparano le cicliste a riprendere la corsa. Fino ad ora si sono svolti 3 sprint, ne mancano ancora 9. La classifica al momento: Olanda 8, Irlanda 5, Italia 4, Repubblica Ceca, Germania e Belgio 3, Francia 2. 16.17 Era finito a terra anche il Belgio di Lotte Kopecky, c’è probabilmente un danneggiamento dellada ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEGLI Europei DI Ciclismo SU pista 11.21 L’appuntamento adesso è per le 14:30, orario ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEGLI Europei DI Ciclismo SU pista 15.02 In questa seconda heat il favorito n.1 è l’olandese ... (oasport)

Alle 03:30 va in onda la replica delle "C.ti Europei Finali 5a Giornata" disu pista, ...00 - RAIDUE HD: ( GUARDA LA DIRETTA ) Rubrica - RAI Sport(diretta) dallo studio SR5 - Roma ...... per proseguire con le classiche autunnali di, continuando con la assoluta 'prima volta' ... Terzo e ultimo caposaldo, le novità di stagione, a cominciare da Rai Sport. In onda su Rai 2 ...Big Match valido per la 16esima giornata del Girone B di Eccellenza (prima giornata di ritorno): all’Angelo Pochissimo di Fossano (oggi dalle ore 14:30) si gioca Fossano-Saluzzo. SEGUI CON NOI LA DIRE ...EUROPEI CICLISMO SU PISTA - L'Italia vuole chiudere in bellezza un Europeo a due facce. 4 medaglie, la serata magica di giovedì, e qualche delusione qua e là ...