LIVE Cagliari-Bologna 0-0 | ammonito Posch | salterà il Milan; Viola | tentativo di pallonetto da 40 metri

Cagliari Bologna 0-0 LIVE : il match è cominciato Cagliari Bologna, match valevole per la 20esima giornata del campionato di Serie A TIM 2023/2024: cronaca e diretta LIVE La cronaca, sintesi e ... (calcionews24)

LIVE Cagliari-Bologna 0-0 Cagliari e Bologna scendono in campo alle 15 alla Unipol Domus in un match valido per la 20esima giornata di Serie A, la prima del girone di... (calciomercato)

LIVE Cagliari-Bologna - le formazioni ufficiali : Viola con Petagna - dal 1' Van Hooijdonk e Urbanski Cagliari e Bologna scendono in campo alle 15 alla Unipol Domus in un match valido per la 20esima giornata di Serie A, la prima del girone di... (calciomercato)

LIVE Cagliari-Bologna alle 15 Cagliari e Bologna scendono in campo alle 15 alla Unipol Domus in un match valido per la 20esima giornata di Serie A, la prima del girone di... (calciomercato)

Lecce-Cagliari 1-1 LIVE : pareggia Oristano Al Via del Mare, il match valido per la 19esima giornata di Serie A 2023/2024 tra Lecce e Cagliari: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca ... (calcionews24)