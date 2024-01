LIVE Biathlon | Inseguimento femminile Ruhpolding in DIRETTA | Tandrevold non sbaglia ed aumenta il vantaggio

(Di domenica 14 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELL’MASCHILE DIDALLE 14.45 12.42 Poligono perfetto perche si rialza ancor prima che le altre possano sdraiarsi. 12.42 SECONDO POLIGONO:entra con 35 secondi di margine su chi la precede. 12.41 Distacchi invariati ai 3.4 km. 12.40 Vittozzi ha perso un paio di secondi da Preuss e Arnekleiv essendo stata impiegata nei sorpassi di Brorsson e Persson. 12.39 Dopo 2.9 kmha 39? sul gruppo di Preuss, che perde qualcosa dalla testa. Rimane invariato il distacco di Elvira Oeberg, Simon e Braisaz-Bouchet. 12.38 Dopo il primo poligono la seconda delle italiane è Comola, quarantanovesima con lo zero. Tre errori per Carrara che è ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.08 Christiansen arriverà davanti a Giacomel , il podio non è ancora in ghiaccio. In pista ci sono atleti ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.29 Analizziamo la super prestazione di Giacomel , i 20.5? di shooting time nel poligono in piedi fanno ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELL’ Inseguimento MASCHILE DI Biathlon DALLE 14.45 12.10 Lisa Vittozzi parte in terza ... (oasport)

Ile la diretta testuale dell' inseguimento maschile di Ruhpolding 2024 , gara sulla distanza dei 12.5 km valevole per la quinta tappa della Coppa del Mondo di. Sale l'attesa per rivedere ...... gara sulla distanza dei 10 km valevole per la quinta tappa della Coppa del Mondo di. ... SEGUI LA DIRETTAPROGRAMMA E COPERTURA TV START LIST E PETTORALI DI PARTENZA COPPA DEL MONDO 2023/...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell'Inseguimento femminile di Ruhpolding, evento della Coppa del Mondo di biathl ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Startlist, programma, orari, tv e streaming dell'inseguimento maschile di Ruhpolding - I convocati azzurri per Ruhpolding - Classifica di Coppa del Mondo masc ...