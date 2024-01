LIVE Biathlon | Inseguimento femminile Ruhpolding in DIRETTA | Lisa Vittozzi parte terza e punta in alto

Leggi su oasport

(Di domenica 14 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti allatestuale dell’di, evento della Coppa del Mondo di2023/2024. La tappa tedesca termina con una giornata dedicata alle gare: si disputerà prima la garae poi quella maschile.è tornata sul podio nella Sprint di venerdì, tagliando il traguardo inposizione forte del doppio zero. Questo risultato è stato importante per l’azzurra per rosicchiare dei punti in ottica classifica generale e per riottenere fiducia dopo un periodo non eccezionale allo di risultati. ...