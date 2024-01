LIVE Arnaldi-Walton | Australian Open 2024 in DIRETTA | inizia l’incontro con l’azzurro al servizio

Leggi su oasport

(Di domenica 14 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-0 Accelerazione di dritto diche provoca la stecca dell’avversario. PRIMO SET 01:07 In corso il riscaldamento prepartita. Tra poco più di quattro minuti via alconal. 01:05 Accolti dagli applausi del pubblico entrano in campo Matteoed Adam. 01:04 E’ una splendida giornata a Melbourne. C’è il sole ma il caldo non è eccessivo. Pubblico che attende soltanto l’ingresso in campo dei due protagonisti. 01:00 Notte italiana che continuerà alle 2.00 con l’esordio di Jannik Sinner. Il numero uno azzurro sfiderà l’olandese Botic van de Zandschulp. In campo femminile sta invece perretra Lucia Bronzetti e l’ucraina ...