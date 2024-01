LIVE Arnaldi-Walton 7-6 | Australian Open 2024 in DIRETTA | l’azzurro si aggiudica il tiebreak

(Di domenica 14 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASECONDO SET 7-6 (5) PRIMO SET! Lungo il dritto inside in di, che aveva risposto ad una gran prima. Sospiro di sollievo, termina un difficile primo parziale. 6-5. Con attenzione l’o gioca un difficile smash a rimbalzo. 6-4. Servizio vincente. 6-3. ACE! Il settimo del. Tre set point! 5-3. Servizio vincente provvidenziale del ligure. 4-3. Peccato. Matteo vanifica una buona risposta colpendo male il successivo dritto. 4-2. Servizio vincente. Si cambia campo. 4-1. Di un soffio in corridoio la ...

... Jannik Sinner , Matteoe Lucia Bronzetti . Naturalmente tutta l'attenzione sarà rivolta ... ma sarà anche disponibile unastreaming su Discovery+, Sky Go e Dazn. Di certo non un avversario ...Esordio non facile per l'azzurro con l'olandese classe 1995 che nella vincente campagna di Davis del team Italia dello scorso novembre superònel match iniziale prima della rimonta guidata ...Matteo Arnaldi affronterà Adam Walton al primo turno degli Australian Open 2024. Dove vedere il match stanotte in tv: orario, canale e diretta streaming.Jannik Sinner apre gli Australian Open sulla Rod Laver Arena, il campo centrale di Melbourne Park. Il n. 4 al mondo affronta al 1° turno l'olandese Botic Van de Zandschulp, numero 59 al mondo, in un m ...