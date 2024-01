LIVE Arnaldi-Walton 7-6 6-2 6-4 | Australian Open 2024 in DIRETTA | primo set tirato | poi domina il n 41 del mondo

(Di domenica 14 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA VITTORIA DI03:52 Termina qui la nostratestuale di. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport una serena buona notte. 03:51 63% di prime servite da, che ne ha ricavato il 74% di punti. L’azzurro ha portato a casa la metà degli scambi avviati con la seconda, ed ha annullato 9 delle 11 palle break offerte all’avversario. 03:50 Dopo unset complicato nel quale è stato per due volte sotto di un break, Matteo ha innalzato il suollo di gioco martellando l’avversario a suon di ACE e vincenti. MATTEOb. ADAM7-6 ...

Jannik Sinner, Matteo Arnaldi e Lucia Bronzetti. Naturalmente tutta l'attenzione sarà rivolta ... ma sarà anche disponibile una diretta streaming su Discovery+, Sky Go e Dazn. Di certo non un avversario ... Esordio non facile per l'azzurro con l'olandese classe 1995 che nella vincente campagna di Davis del team Italia dello scorso novembre superò Arnaldi nel match iniziale prima della rimonta guidata ... AUSTRALIAN OPEN 2024 - Il sanremese inizia con il piede giusto l'esperienza allo Slam down under. Contro la wild card australiana Walton è vittoria in tre set: ... Matteo Arnaldi affronterà Adam Walton al primo turno degli Australian Open 2024.