LIVE Arnaldi-Walton 3-2 | Australian Open 2024 in DIRETTA | break e controbreak in avvio

(Di domenica 14 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3-2 Game. Primo ACE di Matteo, che torna a condurre in questo primo set. 40-15 Primo serve and volley del match fallito dal sanremese. 40-0 Altro ottimo servizio dell’azzurro. 30-0 Regalo di, che manda in rete un comodo dritto a campo aperto. 15-0 Prima esterna vincente del ligure. 2-2 Game. Scappa via la risposta di dritto dell’azzurro, che torna ora alla battuta. 40-15 Peccato.comanda lo scambio ma spedisce in corridoio il dritto lungolinea. 30-15 Matteo chiama a rete l’avversario con il drop di rovescio forzandone l’errore. 30-0 Sul nastro il dritto inside in del sanremese. 15-0 A metà rete il passante di rovescio dell’azzurro. 2-1 Game. Che bella la stop volley di rovescio di Matteo, ...