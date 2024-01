Ligue 1 | Rennes e Reims conquistano tre punti

(Di domenica 14 gennaio 2024) Nella serata del 13 gennaio vanno in scena due partite valide per diciottesima giornata di1.trova la vittoria in casa, dove vince per 2-0 contro Nizza. A sbloccare la partita è Bourigeaud, che non sbaglia dal dischetto al 31?. Nel secondo tempo, poi, Kalimuendo firma la rete del 2-0 al minuto 54?. Poco più tardi, ilvince a Monaco per 3-1. La squadra in trasferta trova un iniziale vantaggio con Teuma al 35?, con Monaco che pareggia poco dopo – al 49? – con Yedder. Ilriprende in fretta le redini della partita però e Khadra trova il gol del 1-2 al 55?. Infine, durante gli ultimi istanti di gioco, al 95?, Matuwisa manda tra i pali la palla dell’1-3. SportFace.

Probabile un risultato positivo anche per ilin1 nella sfida contro il Nizza. Pronostici: la scelta del VeggenteEppoi la Premier League con Newcastle - Manchester City, al1 con- Nizza, la Liga e il Girone A di Serie C. Calcio in tv oggi 13 gennaio 2024: dove vedere le partite in diretta tv e ...Nella prima giornata di ritorno, terza sconfitta consecutiva in trasferta per i rossoneri del tecnico italiano. Ben Yedder non basta ai monegaschi: Reims corsaro 3-1 al 'Louis II' ...Nella prima giornata di ritorno, terza sconfitta consecutiva in trasferta per i rossoneri del tecnico italiano. Ben Yedder non basta ai monegaschi: Reims corsaro 3-1 al 'Louis II' ...