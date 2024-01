Lift | a Vincent D' Onofrio non interessa cosa pensate di lui

Leggi su movieplayer

(Di domenica 14 gennaio 2024) "Quando riesci ad arrivare al punto in cui non tipiùgli altri pensano di te, allora cominci davvero a sognare in grande": intervista aD', Billy Magnussen e Yun Jee Kim, nel cast di, film Netflix che porta il genere heist movie in volo. In streaming dal 12 gennaio., film Netflix in streaming dal 12 gennaio, porta il genere heist movie in aria. Il protagonista è Cyrus, interpretato da Kevin Hart, Arsenio Lupin moderno, che pensa fuori dagli schemi e inventa piani assurdi per realizzare i propri colpi. Come dite, dovrebbe stare in una puntata di La casa di carta? Avete ragione: forse non è quindi un caso che nel cast dici sia anche l'attrice spagnola Úrsula Corberó, che interpreta uno dei membri della squadra di super ladri ...