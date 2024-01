Licei occupati | punito il dissenso degli studenti | 5 in condotta | niente gita e lavoretti socialmente utili

(Di domenica 14 gennaio 2024) A Natale siamo tutti più buoni, o forse no. Da qualche ora, la notizia delle pene inflitte alle studentesse e aglideiromani che lo scorso dicembre hanno occupato stanno facendo discutere. Da una parte i giustizialisti, dall’altra gli innocentisti. Al centro, un grande caos che, tra buon senso e chiacchiere da bar, a poco serve se non a inasprire la spaccatura sociale tra giovani e istituzioni. Le “pene” inflitte agliche hanno occupato iLa linea è durissima: chi ha occupato non andrà, si troverà in pagella 5 in, dovrà svolgere, sarà sospeso per qualche giorno e avrà l’obbligo di leggere qualche libro sulla democrazia e scriverne un elaborato. Sanzioni ...

Occupazione a scuola, stangata per gli studenti: 10 giorni di sospensione e 5 in condotta. Accade in un liceo a Roma Di L'episodio di protesta al liceo Tasso ha portato a conseguenze inattese per gli ...