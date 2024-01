L' IA diventa studente universitario Il pensiero umano a rischio?

(Di domenica 14 gennaio 2024) Gli alunni delle università presto condivideranno le loro aule con "studenti" matricole che sono delle Intelligenze artificiali. Non avranno corpi roboticiidi ma interagiranno con gli studenti tramite computer, microfoni e altoparlanti. Seguiranno con loro le lezioni, faranno i compiti, interagiranno con i professori e i compagni, sceglieranno i corsi di laurea (il corso in oggetto è di Scienze), si laureeranno, per poi cercare un lavoro. Segui su affaritaliani.it

