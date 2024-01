“L’hanno ucciso” | Diego JR lancia nuove accuse sulla morte di Maradona

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 14 gennaio 2024) Continua a far parlare di se ladiArmando, con il figlio,JR., intervenuto in pesanti dichiarazioni su Canale 5. Ladi, avvenuta nel novembre 2020, ha avuto modo di sconvolgere alquanto i tifosi e gli appassionati di tutto il mondo, soprattutto quelli del Napoli. Coloro che furono resi grandi dal fenomeno argentino, tra gli anni ’80 e ’90, organizzarono infatti una fiaccolata improvvisata all’esterno dello stadio di Fuorigrotta, all’epoca ancora San Paolo e divenuto poi nel tempoArmando. Un tributo in grado di fare il giro del mondo ben prima che a viaggiare per il globo fossero le prime voci di possibilesospetta per il Pibe de Oro, con tale ipotesi più volte ribadita ...