L'ex della Juve | 'Fra i bianconeri non vedo i campioni che ha l'Inter'

L’Inter torna in campo oggi per giocare la diciassettesima giornata del Campionato Primavera 1 contro la Juventus. Derby d’Italia tra due squadre in ... (inter-news)

E' stata una domenica di lavoro per la Juventus, che alla Continassa ha proseguito la preparazione in vistagara di martedì contro il Sassuolo. Dall'infermeria arrivano buone notizie per il tecnico Massimiliano Allegri: Federico Chiesa ha ripreso i lavori con i compagni e ha superato i fastidi al ...Il partron granata è intervenuto a propositosituazione. Bufera in Serie A, ecco cosa è successo in dettagio. Il patron granataSalernitana, come riferito da 'Repubblica': ' incontenibile dopo la sconfittasua squadra al Maradona, arrivata al 96'. "Su Simy era rigore, chiediamo giustizia. Stiamo valutando anche una ...Il Sassuolo continua a preparare il match di campionato contro la Juventus che si giocherà martedì sera a Torino. La squadra di Dionisi, questa mattina, si è allenata al Mapei Football Center. I nerov ...42' - Recanatese in 10 - Espulso Prisco per un fallo da dietro su Sekulov. 40' - Tiro di Hasa - Bello sviluppo della Juventus con Salifou che libera Hasa. La conclusione del numero 7, però è troppo ...