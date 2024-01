L' ex compagna di Alain Delon denuncia i figli dell' attore Hanno tentato di uccidere il papà La lettera choc

Hiromi Rollin, la donna franco-giapponese che si presenta come la compagna dell’attore sostiene che avrebbero smesso di dargli le terapie per ... (corriere)

Una nuova querelle giudiziaria agita la vicenda dello stato di salute (e dell'eredità) diDelon. La donna franco - giapponese che si presenta come ladell'attore 88enne, Hiromi Rollin, ha denunciato i figli di Delon di tentato omicidio nei confronti del padre. La donna ha ...L'exdiDelon denuncia i figli dell'attore per il tentato omicidio del padre Una nuova querelle giudiziaria agita la vicenda dello stato di salute diDelon. L'exdell'88enne ..."La vita di Alain è in pericolo. Non ho paura di dire che rischia la morte dopo che gli sono state interrotte le terapie". La denuncia sullo stato di salute di uno delle star più note del cinema franc ...Hiromi Rollin ha denunciato i figli del compagno Alain Delon per “tentato omicidio volontario”. I tre avrebbero non avrebbero portato il padre, 88 anni, affetto da linfoma, ai controlli necessari e ...