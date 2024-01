L’ereditiera Marlene Engelhorn dona tutta la sua fortuna a 50 sconosciuti selezionati a caso

Leggi su thesocialpost

(Di domenica 14 gennaio 2024) Nell’autunno del 2022, la morte della nonna ha trasformatoin una milionaria. Erede del fondatore della BASF, la 31enne austro-tedesca ha scelto un percorso non convenzionale per la sua eredità:re la maggior parte della sua. Recentemente, ha rivelato come intende ridistribuire i suoi 25 milioni di euro, delineando un modello democratico e innovativo., oltre ad essere un’ereditiera, è un’attivista per i diritti sociali. Ha fondato “Millionairs for Humanity“, una rete internazionale di milionari di sinistra, con l’obiettivo di garantire una distribuzione equa e una tassazione adeguata delle ricchezze ereditate. Questa mossa è particolarmente significativa in Austria, dove la tassa di successione è stata abolita dal 2008. La sua iniziativa coinvolge l’intera ...