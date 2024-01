Lens-PSG | Ligue 1 | tv | streaming | probabili formazioni | pronostici

(Di domenica 14 gennaio 2024)-PSG è una partita della diciottesima giornata di1 e si gioca domenica alle 20:45: statistiche,, tv e. Finora due partite e due vittorie comode nell’alba del nuovo anno per il Psg. Contro il Tolosa nella Supercoppa di Francia i parigini hanno avuto la meglio 2-0 (Lee, Mbappé) aggiudicandosi il primo trofeo stagionale. Quattro giorni dopo invece ha avuto luogo una vera e proprio sgambata con i dilettanti del Revel, annichiliti 9-0 nel turno di Coppa di Francia, goleada alla quale ha partecipato anche la stella della nazionale francese, tornata a far parlare di sé per la questione rinnovo. Mbappé – IlVeggente.it (Ansa)Mbappé, infatti, a giugno andrà in scadenza di contratto e non è scontato che firmi di nuovo con il club della capitale, costretto a fare i conti ...

...A 12.30 Lazio - Lecce 15.00 Cagliari - Bologna 18.00 Fiorentina - Udinese 20.45 Milan - Roma PREMIER LEAGUE 15.00 Everton - Aston Villa 17.30 Manchester United - Tottenham LIGUE 1 21.00...Ilpotrebbe approfittarne ed arricchire il suo vantaggio di 5 punti, battendo ildomenica. In classifica il Rennes, alla seconda vittoria consecutiva, è decimo con 22 punti ed appare in ...Nella prima giornata di ritorno, terza sconfitta consecutiva in trasferta per i rossoneri del tecnico italiano. Ben Yedder non basta ai monegaschi: Reims corsaro 3-1 al 'Louis II' ...Nella prima giornata di ritorno, terza sconfitta consecutiva in trasferta per i rossoneri del tecnico italiano. Ben Yedder non basta ai monegaschi: Reims corsaro 3-1 al 'Louis II' ...