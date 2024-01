Lenin | cento anni dalla morte di un dittatore rivoluzionario

Leggi su panorama

(Di domenica 14 gennaio 2024) Il 21 gennaio 1924 moriva il fondatore dell’Unione Sovietica e del suo comunismo di regime. Una vita di lotte, sconfitte, vissuta in esilio fino al rovesciamento del sistema zarista. E poi, la costruzione del nuovo Stato basato su una gerarchia di vertice e sul più rigido controllo politico. La scomparsa di questa figura carismatica diventò lo spunto per la celebrazione di un potere che di «popolare» aveva soltanto il nome. Lo consideravano morto dal 6 marzo 1923 perché un ictus gli aveva tolto la parola e in nessun modo riuscivano a provocargli un barlume di interesse. Tuttavia, quando- Vladimir Ilic Uljanov - morì per davvero, la mattina del 21 gennaio 1924, gli apparatchik comunisti furono colti alla sprovvista al punto da ritardare l’annuncio ufficiale fino alle 19 «quando già si era fatto buio». Occorreva nominare la Commissione responsabile per la ...